Arnhems PvdA-Kamerlid valt buiten de boot: Balen natuurlijk

ARNHEM - De desastreus verlopen verkiezingen voor de PvdA hebben ook verstrekkende gevolgen voor het Arnhemse Tweede Kamerlid John Kerstens. Hij stond op plek 11 voor de partij, maar met de negen zetels die de PvdA gisteren in de eerste prognoses behaalde, lijkt verlenging van dat Kamerlidmaatschap ver buiten bereik. ,,Balen natuurlijk’’, was Kerstens' eerste reactie.

,,Het is nog wel even afwachten’’, zei hij nadat de exitpolls bekend werden. Inderdaad, het kan nog een beetje schuiven, maar er moeten toch echt nog twee zetels bij, wil Kerstens zijn verblijf in de Tweede Kamer verlengd zien worden. De 51-jarige Arnhemmer volgde gisteravond met veel partijgenoten de uitslagen op het Westergasterrein in Amsterdam. Het werd één grote deceptie, de PvdA viel bijna 30 zetels terug.

Erop of eronder

Kerstens wist dat het ongemeen spannend zou worden. Niet alleen voor de PvdA, maar ook voor hem. In de peilingen schommelde zijn partij de afgelopen weken namelijk rond de 10 zetels. Het was dus erop of eronder voor de Arnhemmer. Het werd, in ieder geval volgens de eerste uitslagen, eronder.

Op de valreep

Een week geleden gloorde nog hoop bij de PvdA'er, die tegenover De Gelderlander verklaarde dat zijn partij toch zeker richting de 20 zetels moest kunnen. De Arnhemmer hoopte dat de PvdA op de valreep de waardering zou krijgen 'voor het feit dat we tijdens de diepste crisis in meer dan 60 jaar verantwoordelijkheid hebben genomen'. En: ,,Wat mezelf betreft, ga ik ervan uit dat ik in de Kamer blijf. M'n werk is nog lang niet af.’’ Maar de kiezer besloot anders.

Drumstel