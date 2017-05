Arnhems Speciaalbierfestival vijf dagen van tevoren afgeblazen

Heel vervelend

Een woordvoerder van de gemeente Arnhem onderschrijft dat. ,,Het is allemaal heel vervelend, zoals het is gegaan. Dat is niet goed. Pas in tweede instantie bleek bij ons dat het Gele Rijdersplein al was vergeven. Wij hopen nu in goed overleg met de initiatiefnemer een andere datum en een andere locatie te vinden voor het Speciaalbierfestival. Arnhem wil een evenementenstad zijn. Daarom willen wij hier aan meewerken.’’

Koningsdag

Op grond van openbare orde en veiligheid zag de gemeente geen belemmeringen tegen de verhuizing naar park Lauwersgracht. ,,Later bleek dat in verband met de toelaatbare belasting van het park en de omgeving het beleid is dat wij hier twee grote evenementen met meer dan 750 bezoekers per jaar toestaan. Dat zijn Koningsdag en Arnhem Proeft. Een derde festival van die omvang is niet mogelijk. Wij hebben de organisatie daarom ook nog voorgesteld het Speciaalbierfestival in omvang terug te brengen. Het is aan haar om dat wel of niet te doen’’, aldus de woordvoerder.