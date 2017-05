Arnhemse afpersers van leidinggevende Noordenwind langer vast

Vi­tes­se-sup­por­ter Diana baalt van nieuw beleid: Wij kunnen prima zonder begeleider

9:07 ARNHEM - Vitesse is haar 'cluppie' en ze heeft al jaren een seizoenkaart met haar zoons Donny (18) en Davy (15). Maar toen de 43-jarige Diana Heuveling uit Arnhem hoorde dat ze vanaf volgend seizoen worden geacht een begeleider mee te nemen naar stadion GelreDome (extra kosten: 100 euro per persoon), kookte ze van woede. ,,Wat Vitesse nu doet, is gewoon vrijheidsberoving.’’