Arnhemse fraudeursbende zwendelt vrolijk verder

Voormalig oprichter en kopstuk Patrick de R. van het malafide Arnhemse vastgoedfonds Centurion, waar door fraude 26 miljoen euro is verdwenen, zit opeens in groene beleggingen. De R. is bovendien betrokken bij een Amsterdams bedrijf dat investeerders zoekt voor een innovatief medicijn tegen kanker.



Patrick de R. (34, Zevenaar) is nog niet zo lang op vrije voeten. Hij werd in juli 2016 veroordeeld tot 4 jaar cel vanwege grootschalige beleggingsfraude bij Centurion. Dit bedrijf beweerde te beleggen in vakantievilla's op Costa Rica. Begin dit jaar mocht De R. de gevangenis verlaten in afwachting van het hoger beroep in de zaak. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gunde hem een eerlijke kans om zijn hoger beroep voor te bereiden. Wanneer het hoger beroep dient, is nog onbekend. (Tekst gaat verder na afbeelding).