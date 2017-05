Arnhemse Koerden voelen zich monddood gemaakt door Erdogan

De persvrijheid in heel Europa is in het geding, vinden de Arnhemse Koerden. Dat is de reden dat ze hun kleurrijke vlaggen weer te voorschijn halen om een protest te laten horen en zien.

Druk

De druk op de Koerden neemt steeds grotere vormen aan, ervaart de Arnhemse Koerd Merwan Bulbul. ,,Nu weer zijn drie televisiestations op last van president Erdogan uit de lucht gehaald. Van onafhankelijk Koerdische berichtgeving is geen sprake meer’’, vertelt hij.

Achter hem bereidden dertig mannen en vrouwen van dezelfde etnische achtergrond de demonstratie voor. ,,We zijn wat laat met het organiseren van de demonstratie’’, legt Bulbul uit. Een meisje vertelt dat veel leeftijdgenoten nog op school zaten en ook niet konden komen. Het is de verklaring dat er niet meer deelnemers zijn. ,,We komen binnenkort met grotere demonstraties, want we willen laten horen dat we het niet eens zijn met Erdogan.’’

Gevolgen

Zo heeft zijn familie aan den lijve ondervonden dat er sinds enkele jaren een andere wind waait in Turkije. ,,Mijn tante was lerares in het middelbaar onderwijs in zuidoost Turkije. Vanwege haar achtergrond is ze ontslagen en zit ze nu thuis’’, vertelt Bulbul.

Dan wijst hij naar een man die zich voorbereid op de demonstratie. Hij wilde onlangs op bezoek bij familie, maar kwam niet verder dan het vliegveld. De politie sommeerde hem om terug te keren naar Nederland. ,,Veel Koerden durven niet meer naar hun familie in Turkije. Ik ook niet’’, zegt hij.

Een van de Koerden scheurt stukjes grijze tape van een rol. De ontvangers plakken het op hun mond. ,,We worden monddood gemaakt. Dat willen we daarmee uitdrukken’’, zegt Bulbul.

Vreedzaam