Arnhemse mannen doen lekker mee aan rokjesdag

Thijs Adriaans (28) woont in het Spijkerkwartier. Hij heeft in Utrecht de mode-academie gedaan en is modefotograaf. ,,Ik maak mijn eigen kleding. Ik begon met broekpakken en kwam vanzelf uit bij jurken. Die zitten zo lekker als het warm is. Het tocht lekker door en het staat me nog ook. Ik heb er nu vier. Het voordeel van mannenjurken is dat je geen coupenaden hoeft te maken voor de borsten. Ik maak 'sackdresses', rechte modellen, meestal van vliscostoffen. Heerlijk dat het voorjaar weer in het land is!’’