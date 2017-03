Arnhemse ouderen in actie tegen 'bezopen' alcoholverbod

Kaartclub 't Natje

Kaartclub 't Natje uit Arnhem luidde vorig jaar november de noodklok toen ze in november werden geconfronteerd met het besluit. Ze trokken fel van leer tegen 'betutteling' en 'totaal gebrek aan overleg'. Ook bij biljartvereniging De Petersborg vinden ze dat ouderen zo monddood zijn gemaakt. Ze hopen dat de gemeenteraad SWOA stevig op de vingers tikt en onder druk zet om het besluit terug te draaien. ,,De gemeente geeft hen subsidie, dus dan mogen ze op het stadhuis er wel wat over zeggen’’, vindt Van den Barg.



Scouting

Tot nu toe gaf SWOA geen krimp. De leden van 't Natje hebben om die reden hun oude honk van De Gaanderij van SWOA in Elderveld verlaten. ,,We kaarten nu bij Scouting aan de Veerpolderstraat’’, vertelt voorzitter Nol Cornelissen. ,,Daar mogen we wel een biertje drinken.’’



Cornelissen vraagt zich af of SWOA soms de ouderen weg wil jagen. ,,Het begint te lijken op een sterfhuisconstructie.’’



Klem

De biljarters stellen dat ze klem zitten. ,,Een pakje kaarten neem je zo mee naar een andere plek’’, vertelt Jacobs. ,,Maar wij hebben de biljarttafels bij De Petersborg staan. Die neem je niet zomaar mee. We kunnen een verhuizing helemaal niet betalen.’’