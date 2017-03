Arnhemse politiemol staat bij criminelen bekend als 'foute wout'

Kliniek zoekt deelnemers voor proef met afvallen

29 maart ARNHEM - Kliniek tegen overgewicht Vitalys in ziekenhuis Rijnstate in Velp zoekt vijftig deelnemers voor een intensief leefstijl- en beweegprogramma onder medische begeleiding om in een jaar tijd af te vallen. Het project is bestemd voor mensen met ernstig overgewicht die niet in aanmerking komen voor een maagverkleining en het ook niet lukt om met diëten blijvend kilo's kwijt te raken.