Arnhemse rapper eist rectificatie om IS-beschuldiging EenVandaag

Door een ongelukkige montage van beeld en geluid van het actualiteitenprogramma wordt hij nog altijd op straat uitgemaakt voor 'vieze IS-terrorist'. In de tv-uitzending is de Arnhemse IS-terrorist Marouane B. onzichtbaar gemaakt in een videoclip van Elghasyry. Terwijl de commentaarstem praat over Marouane loopt rapper Elghasyry door het beeld. Sindsdien ontvangt hij doodsbedreigingen en wordt hij geregeld uitgescholden. ,,EenVandaag moet voor zijn 1,4 miljoen kijkers laten zien dat ik geen IS-terrorist ben. Dat is mijn hoofddoel van het kort geding. De schadevergoeding vind ik minder belangrijk.’’



Eerder maakte Amine al een rap onder de titel Niets is wat het lijkt, om duidelijk te maken dat hij niets met IS te maken heeft.