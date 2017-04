Arnhemse Snapchat gehackt door Nijmegenaren?

Wie op Snapchat plaatjes deelt met vrienden kan kiezen om de afbeelding te voorzien van een filter. Een van die filters is de skyline van de stad waar je op dat moment bent. Voor Arnhem lijkt de filter van de skyline gehackt. In plaats van de John Frostbrug is nu de Waalbrug van Nijmegen te zien. Ook het silhouet van de Stevenstoren is duidelijk zichtbaar.



Het is niet de eerste keer dat Snapchat in Arnhem is gehackt. Op 1 april was dit ook al het geval.