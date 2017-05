Arnhemse wethouder noemt geluksonderzoek 'flauwekul'

Elfrink hekelt de conclusies als een goedkope publiciteitsstunt om stokoude ranglijstjes onder gemeenten op te warmen. ,,Ede", verzucht hij. ,,Ede’’, verzucht hij opnieuw en laat een stilte vallen. ,,Ede is kampioen, want Ede is blank, christelijk, getrouwd en de meeste mensen zijn aan het werk. Arnhem is een grote stad met problemen. Dat wisten we allang. Het zijn statistieken over armoede, werk en afkomst die elk jaar weer terugkomen. Dat is niet interessant meer en ook geen nieuws. Om toch nog iets te hebben verzint maker Matla van de Atlas voor Gemeenten ieder jaar iets weer iets nieuws om hetzelfde verhaal aan op te hangen. Nu is dat geluk.’’



Elfrink schetst met smaak het theater dat losbarst als Matla slaagt in zijn steunt. Journalisten die wethouders opbellen, wethouders die door het hoepeltje springen, alom reclame voor de atlas.