Arnhemse wethouder waarschuwt tegen paniek over kunstgras

Elfrink reageert op de voornemens in Brussel met de toezending van een artikel uit deze krant waarin wetenschappers zich keren tegen misleidende en bang makende berichtgeving over de kwestie.

Zijn woordvoerder voegt hieraan toe dat de gemeente pas mogelijk in actie komt als Europa daadwerkelijk de meest strikte normen oplegt aan alle lidstaten. Rust in de kwestie om onnodige onrust te vermijden heeft de voorkeur op het stadhuis. ,,Er zijn immers nog helemaal geen aangescherpte normen’’, legt de woordvoerder uit.

Elfrink voetbalt zelf geregeld op kunstgras bij VDZ in Arnhem. Onbekommerd, zo maakt hij onomwonden duidelijk.

ZEMBLA

Een geruchtmakende reportage van het onderzoeksprogramma ZEMBLA op de Nederlandse televisie zette de discussie over kunstgras vorig jaar op scherp. De rubberen korrels op de velden, voor het merendeel gemaakt van gemalen autobanden, zouden kankerverwekkend zijn.

Het Rijksinstituut voor Milieuhygiëne RIVM concludeerde na onderzoek echter dat spelen op kunstgras verantwoord is en de risico's te verwaarlozen. Het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen ECHA kwam met soortgelijke conclusies maar vindt wel dat de huidige normen voor de aanwezigheid van teer (PAK's) uit de autobanden in kunstgrasvelden strenger moeten worden. De huidige normen hebben betrekking op mengsels. Een consumentennorm is veel strenger en vergelijkbaar met de normen voor speelgoed.

Douchen

De onderzoekers adviseren om te douchen na het sporten, schoenen en sportkleding buiten uit te trekken en wonden snel uit te spoelen. Het ECHA erkent dat er nog altijd lacunes bestaan in de kennis over rubbergranulaat. Ook adviseert het ECHA overheden om alle sportgrasvelden apart te laten onderzoeken en niet te volstaan met steekproeven op mogelijk kankerverwekkende stoffen. Dit omdat de situatie per grasveld kan verschillen.

Raadsvragen

De Arnhemse gemeenteraadsleden Udo Kelderman (VVD) en Marte Straatsma (PvdA) dringen op zo'n onderzoek op alle Arnhemse velden aan om helderheid te verschaffen voor de sporters. ,,De wethouder heeft dat tot nu toe afgewezen’’, stelt Straatsma. ,,Wel heeft hij toegezegd de RIVM over de kwestie te zullen benaderen.’’ Schriftelijke vragen over de uitkomst heeft Elfrink nog niet beantwoord. ,,Intussen zijn we al twee maanden verder en ligt er nu een advies vanuit Europa om overal metingen te verrichten. Laten we dat in Arnhem nu ook doen.’’

Quote Of het is in orde en de velden kunnen zo blijven, of het is gevaarlijk en de korrels moeten weg

Door etteren

Voorzitter Danny Oudsen van voetbalvereniging ESA is op de hoogte van de opnieuw oplaaiende discussie. ,,Als ik eerlijk ben, is het voor clubbestuurders nu bijna niet meer te volgen. Wij hebben behoefte aan een duidelijk verhaal: of het is in orde en de velden kunnen zo blijven. Of het is gevaarlijk en de korrels moeten weg. Op deze manier blijft het maar door etteren. Boven alles staat voor ons vast dat sporten voor kinderen het allerveiligst moet zijn.’’