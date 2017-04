Auto hotelmoord Arnhem teruggevonden in Antwerpen

Kwart van brugklassers in Arnhem is te zwaar

11:59 ARNHEM - Bijna een kwart van de brugklassers in Arnhem is te zwaar. Het gaat om 24 procent van de jongeren in de eerste en tweede klas van de middelbare school. Vooral jongeren uit een laag sociaal milieu kampen met overgewicht. Van hen is bijna 30 procent te zwaar. Van de jongeren uit de betere wijken weegt 15 procent te veel.