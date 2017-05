Auto knalt tegen stroomhuis op Rijnkade, bestuurder aangehouden

Walstroom van 1 miljoen euro nauwelijks gebruikt

20 mei ARNHEM - De walstroomkasten voor de binnenvaart die Arnhem in 2015 voor een miljoen euro liet plaatsen op de Nieuwe Kade, worden amper gebruikt. In 2016 werd 14.899 kilowattuur (kWh) afgenomen, het jaarverbruik van vier huishoudens. Volgens deskundigen verbruikt een groot passagiersschip die hoeveelheid in iets meer dan zes dagen.