Bakker maakt Vitesse-broodje aan vooravond bekerfinale

Animo ondernemers voor noodmarkt Arnhem valt tegen

13:02 ARNHEM - De noodmarkt aan de Westervoortsedijk bij de Nieuwe Havenweg in Arnhem werd vanochtend matig bezocht. Veel marktkooplieden bleven thuis, her en der bleven de kramen leeg. Vishandel Koelewijn deed goede zaken. De klanten die weer en wind trotseerden toonden zich tevreden over de parkeerplaatsen dicht op de markt.