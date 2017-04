Bekerfinale: Marco is voor Vitesse, Simone voor AZ

Het stel heeft elkaar via hun werk in de verzekeringsbranche leren kennen. Marco werkt in deze regio, Simone in Alkmaar. En daar wonen ze dus ook, wat er op neer komt dat het voetbalminnende liefdeskoppel het ene weekend in Oosterhout verblijft en het andere in Alkmaar. Ze hebben dus geen seizoenskaart meer van de 'eigen' club, want het thuiswedstrijdenschema en het eigen schema passen niet op elkaar.



Beiden voorspellen voor zondag een 2-1 overwinning. Marco voor Vitesse en Simone voor AZ. En wie er ook gelijk krijgt, de liefde voor elkaar is sterker dan die voor de club. Dus ongeacht de winnaar, tussen Marco en Simone zit het ook maandag nog wel snor.



Lees het hele verhaal in De Gelderlander van zaterdag 29 april, op papier of digitaal.