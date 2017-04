Bekerfinale rustig verlopen in Arnhem: feestvreugde overheerst

In de Arnhemse kroegen was het één groot feest. In Café de Schoof, de zaak waar ook geregeld Vitesse spelers komen, ging na de 2-0 en het eindsignaal het dak eraf. Arndt Stroink, de veiligheidscoördinator van de gemeente Arnhem, was mee naar Rotterdam. Daar stond hij ook in verbinding met de politie en hulpdiensten in de Gelderse hoofdstad. ,,In Rotterdam is alles feestelijk en probleemloos verlopen. Echt een unieke sfeer, heel bijzonder om mee te maken’’, zegt Stroink. ,,Ook in Arnhem op de pleinen is alles goed verlopen. De sfeer was de hele dag prima en ook de uitslag speelt natuurlijk een rol.