Bekerkoorts: de vijf opvallendste Vitesse-stunts

Bekerfinale: Marco is voor Vitesse, Simone voor AZ

7:06 ARNHEM - Marco Polman uit Oosterhout is voor Vitesse. Zijn vriendin Simone Luick voor AZ. Waar ze normaal gesproken bij de wedstrijden tussen 'hun' clubs naast elkaar op de tribune zitten, kijken ze zondag in De Kuip elk in het eigen supportersvak naar de bekerfinale. ,,We zwaaien wel even naar elkaar.’’