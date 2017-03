De combi bestaat uit een zwart T-shirt met een afbeelding van de 'Denneappel', zoals de KNVB-beker ook wel wordt genoemd, en een speciale finalesjaal. De merchandise is te koop voor 15 euro en wordt halverwege april geleverd.

Tickets

Nadere details over de kaartverkoop voor de finalewedstrijd zijn nog niet bekend. Er zijn in elk geval 17.500 kaarten beschikbaar voor Vitesse-supporters. De club heeft aangekondigd op zaterdag 11 maart meer informatie te geven over wedstrijdtickets.