Bestuurder Insula Dei op non-actief gezet

Versteegen zou niet in staat zijn om de woonzorgcentra voor ouderen onder het verscherpte toezicht van de inspectie vandaan te krijgen. In de organisatie zou bovendien draagvlak ontbreken voor Versteegen als bestuurder.

Insula Dei Huize Kohlmann heeft zo'n 280 cliënten op twee locaties. In december 2016 heeft de Inspectie voor Volksgezondheid het woonzorgcentrum onder verscherpt toezicht gesteld omdat uit onderzoek bleek dat een aantal processen niet op orde waren. De laatste maanden is de Raad van Toezicht tot de conclusie gekomen dat Versteegen niet in staat is en is geweest om dit op te lossen.