Bestuurder sleept Insula Dei voor de rechter om 'karaktermoord'

De Raad van Toezicht en cliëntenraad van Insula Dei Huize Kohlmann (IDHK) stuurden dinsdag 18 april aan bewoners en contactpersonen van het woonzorgcentrum een brief, om uit te leggen waarom Versteegen op non-actief is gesteld. In die brief staat onder andere dat zij ernstige schade heeft toegebracht aan de samenwerking binnen het managementteam en de ondernemingsraad. 'Er is zelfs sprake geweest van ontoelaatbaar gedrag jegens sommige medewerkers. Dat beeld heeft geleid tot het oordeel van de Raad van Toezicht dat de bestuurlijke situatie eind maart onhoudbaar was geworden. De cliëntenraad heeft er begrip voor dat daarmee de op non-actiefstelling onvermijdelijk was geworden'.