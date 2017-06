Betonblokken bij EO-Jongerendag primeur voor GelreDome

Nog twee patiënten met zeer besmettelijke Acinetobacter in Rijnstate

9 juni ARNHEM - De Acinetobacter die in april in ziekenhuis Rijnstate in Arnhem bij vier patiënten werd aangetroffen, heeft zich niet verder verspreid. In het ziekenhuis liggen nog maar twee patiënten die met de ziekenhuisbacterie zijn besmet en er zijn geen nieuwe gevallen bijgekomen.