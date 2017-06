Beveiligers op scherp bij EO-Jongerendag in Arnhem

Bestuurder ramt auto tegen muur, parkeert netjes en neemt de benen

0:08 ARNHEM - Een automobilist liet zijn auto woensdagavond in de Arnhemse wijk Malburgen in de steek nadat hij hem eerst tegen een muur had geramd. Maar voordat hij de benen nam, parkeerde hij het zwaarbeschadigde voertuig nog even netjes in een parkeervak.