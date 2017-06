Bewoner mishandeld bij overval op woning in Arnhem

Arnhemse nederpop in De Kroeg met Okesweer

11:58 ARNHEM – De Arnhemse band Okesweer treedt zaterdagavond 24 juni om 21.00 uur op in Café De Kroeg aan de Nieuwstraat in Arnhem. Okesweer speelt eigen, Nederlandstalige nummers, aangevuld met hits van bijvoorbeeld Doe Maar, De Dijk, The Scene en Het Goede Doel.