Bewoners aangehouden voor doodrijden overvaller in Arnhem

'Airborne at the Bridge' geeft panoramazicht op Slag om Arnhem

10:55 ARNHEM - Arnhem heeft eindelijk een volwassen museum over de Slag om Arnhem: 'Airborne at the Bridge'. Drie Britse veteranen van de slag bezochten donderdagmiddag het paviljoen met uitzicht op de oeverbinding over de Nederrijn die in september 1944 het middelpunt werd van bloedige strijd.