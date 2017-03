'Bierkraan dicht bij aanvang Experience in Arnhem'

ARNHEM - Het multimediaspektakel The Bridge to Liberation Experience rond de herdenking van de Slag om Arnhem in september is geen bevrijdingsfeest, waar het gepast is om uitbundig alcohol te nuttigen. Dat vindt Bart van Meer, voorzitter van de Stichting The Bridge to Liberation Experience.