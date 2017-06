Binnen 5 seconden op een winkelrek: The Floor is Lava

Student Jaap Rikken (17) denkt daar duidelijk anders over. ,,Hartstikke grappig juist. Een beetje lol in deze gekke tijden kan geen kwaad.’’ Desgevraagd wil hij in de hal van station Arnhem, waar hij op het punt staat de trein naar Nijmegen te nemen, best even de proef op de som nemen. Hij spreekt de woorden hard uit en klautert vol overgave op een prullenbak. Een hoop meewarige blikken zijn het gevolg. Jaap, gedesillusioneerd: ,,Het moet hier misschien allemaal nog een beetje op gang komen.’’



Onder een rondgang langs diverse middelbare scholen, bouwmarkten en supermarkten blijkt het fenomeen inderdaad nog nauwelijks bekend te zijn. Over de grens is dat anders: in Duitsland is de hype de afgelopen dagen meermaals in het nieuws geweest, nadat een 17-jarige meisje in haar enthousiasme over een reling van een brug viel en een smak van tien meter maakte. En in Engeland hanteren steeds meer supermarkten een 'Lava-verbod'. Of het hier ook zo'n vaart zal lopen, is nog maar de vraag.