Bloedspoor van 3,5 kilometer lang houdt Arnhem in de greep

Hetzelfde gele pijltje duikt weer op bij de Oude Kraan op de hoek van het wandelsteegje naar de Vijfzinnenstraat. Het is het beginpunt van het meer dan 3,5 kilometer lange bloedspoor door Arnhem-Noord. Grote vraag is waar René de L. de bestelbus heeft gelaten die hij heeft gestolen van de stichting VoedselLoket Almere, waar hij drie dagen per week vrijwilligerswerk deed. En waarom ging hij te voet verder? Was de brandstof op?



Aanvankelijk is het bloedspoor nog vaag. Naarmate de wandeling vordert is steeds duidelijker het profiel van een hak zichtbaar. Het bloed sijpelt door de zool van de schoen op de tegels, wat de speurtocht vereenvoudigt. Onbekend in Arnhem neemt hij regelmatig een omweg.



Via de Utrechtseweg komt de wandelaar in de wijk Lombok. Op camerabeelden van supermarkt Spar halverwege de Oranjestraat lopen tussen kwart voor acht en kwart voor negen verschillende figuren de steile straat op, maar wie is gewonde man? Is het de man met een plastic tasje (19.48 uur), de jongen in een trainingsbroek (20.43 uur) of de schim met een hoody (20.54 uur)?