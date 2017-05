Blokker in chique nieuwe stijl in opmars in regio Arnhem, meesten blijven open

ARNHEM - Blokker gaat op de schop. Zeker honderd filialen gaan in Nederland dicht. Een rondgang in de regio Arnhem leert dat de meeste winkels daar hoogstwaarschijnlijk aan sluiting zullen ontsnappen. Ze zijn commercieel nog interessant genoeg na grondige restyling.

De nieuwe Blokker is in opmars. In Oosterbeek, in Velp en in Dieren. De Blokker nieuwe stijl is een strakke en chique winkel, met een beperkte voorraad aan huishoudelijke artikelen van topmerken. Bij de balie in Velp staat een enorm beeldscherm bij de kassa waar je alles wat niet op voorraad is online kunt bestellen.

Kronenburg

Arnhem loopt achterop in deze vernieuwingsdrang. Blokker in Kronenburg kondigt als eerste in een rij van vier filialen in de Gelderse hoofdstad aan dat het roer om gaat. Met uitverkoop om de voorraad zoveel mogelijk op te maken als de verbouwing start. Veel artikelen zitten vol stikkers die 40 procent korting aangeven. Blokker in het Musiskwartier in het stadshart zal ongetwijfeld volgen in een soortgelijke restyling.

Presikhaaf

Blokker nieuwe stijl in de Hoofdstraat in Velp bij Arnhem. © Harry van der Ploeg De winkel van Blokker in Presikhaaf oogt nog even rommelig en gezellig als vanouds. Veel klanten weten de weg naar de zaak nog altijd te vinden. Maar om de hoek, in de pas geopende Big Bazar, kun je heel veel vinden voor minder geld.



'Bizar goedkoop', schreeuwt reclame het winkelend publiek toe. Bizar is ook dat Big Bazar ook tot de Blokker Holding behoort, als antwoord op prijsvechters als Action en So Low. Nu wil de leiding van Blokker de Big Bazar afstoten in de hoop daar veel geld voor te kunnen krijgen. De Marskramers gaan ook de deur uit. De grote vraag is welke ondernemers als franchisehouders het risico over willen nemen. In Arnhem zijn er winkels in Rijkerswoerd en Elderveld.

Renkum

In Renkum lijkt het alsof de tijd heeft stil gestaan. Een wat belegen Blokker in oude stijl doet daar het ergste vrezen in de vechtmarkt voor huishoudelijke artikelen.

Heerlenstraat

In de kleine Blokker aan de Heerlenstraat in Arnhem-Zuid is het assortiment al gerangschikt alsof het met een paar ingrepen een nieuwe Blokker kan worden. De verkoper ziet de ventilator annex douche en wijst op het waterbusje eronder. ,,Ik adviseer om ijsblokjes erin te doen. Heerlijk koel. Wikkel het waterflesje bij het zonnen even in wat aluminium. Dan smelt het ijs minder snel."

Verliezers

De leiding van het concern maakt simpelweg een rekensom. De winkels die te weinig geld opleveren en waar de topmanagers geen heil meer in zien gaan dicht. Binnen een paar maanden moet de lijst van verliezers op tafel liggen.

Blokker oude stijl in winkelcentrum Presikhaaf. © Harry van der Ploeg