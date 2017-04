Brandweer rukt groots uit voor 'giftige stoffen' bij AkzoNobel in Arnhem

Op de achttiende verdieping van de fabriek maken ze de grondstof cellulose, waar onder meer het monochloorazijnzuur voor nodig is. Volgens een woordvoerder van de brandweer was de vrees dat het azijnzuur gelekt was, omdat er 25 tot 30 liter vloeistof in het productiesysteem werd gemist. Uiteindelijk bleek dit niet het geval en was het de onschuldige stof waterstofperoxide die was gelekt, zo meldt een woordvoerder. Deze stof wordt later in het productieproces gemengd met het azijnzuur.