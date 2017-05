Buren over gijzelnemer Arnhem: Het ging al lang niet goed met Frans

De politie boorde gaten in zijn voordeur om met kleine camera's met woning te kunnen doorzoeken. Uiteindelijk rammen ze een grote ruit in om de woning binnen te komen. ,,Hij had wel wat problemen met instanties, zat ook in schuldsanering, zegt een vrouw, die regelmatig contact met hem had. ,,Ik vroeg laatst nog hoe het met hem ging. Heel goed, zei hij, maar ik wist dat hij loog. Hij wilde er niet graag over praten. Hij was psychisch niet in orde.’’



Het zelfde beeld hebben andere buurtbewoners. Voor zijn appartement waarvan de ingebeukte ruit met een houten spaanplaat provisorisch is dichtgetimmerd vertellen twee buurvrouwen over hun ervaringen met Frans. ,,Hij was doodongelukkig. Ik mag niet diagnosticeren, maar hij was psychisch niet orde. Laat het ik het maar zo voorzichtig zeggen. Een tijdje geleden hoorde ik hem in zichzelf praten. Hij was heel boos. Dat was hier in de kelder. Toen hij mij zag en herkende draaide hij ineens bij en was hij de vriendelijkheid zelve.’’