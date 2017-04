Burgemeester: Anders zijn is niet eng, diversiteit maakt Arnhem rijker

Waarnemend burgemeester Boele Staal van Arnhem: „Een van de belangrijkste waarden in de samenleving is de vrijheid te zijn wie je bent. Anders zijn is niet eng. Diversiteit maakt Arnhem rijker."



Steunbetuigingen



De manifestatie is opgezet na de mishandeling afgelopen week in Arnhem van Ronnie en Jasper Vernes-Sewratan. Ook zij zijn aanwezig op het plein.



Jasper: „We willen onze familie bedanken en onze kennissen die zijn meegegaan. Natuurlijk ook Barbara, dankzij haar prachtige initiatief staat iedereen hier. Toen ik vorige week zondag het op Facebook postte, had ik deze steunbetuigingen en liefde niet verwacht. Dit heeft zeker ons door deze zware week heen geholpen."



Ook veel Nijmegenaren stapten vanmiddag op de trein naar Arnhem. Stichting Roze Woensdag heeft met COC Nijmegen en Jongeren organisatie DITO! Nijmegenaren opgeroepen mee te doen. Om de handen symbolisch te verbinden, worden bloemenslingers uitgedeeld.



Hand in hand voor Diversiteit is zaterdagmiddag om 17.00 uur gestart en duurt tot 19.00 uur.