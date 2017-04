Burgemeester Arnhem: stel ouders aansprakelijk voor schade slachtoffers

ARNHEM - Waarnemend burgemeester Boele Staal van Arnhem spreekt zijn afschuw uit over de mishandeling van twee Arnhemmers door een groep kinderen op de vroege zondagochtend op de Nelson Mandelabrug. ,,Dit is nota bene gebeurd op de brug die de naam draagt van een de grootste verzoeners van de geschiedenis.’’

Verbijsterd vernam hij zondag het nieuws van de politie. ,,Dit bericht snijdt mij door de ziel. Ik vind het onbeschrijflijk. Voor je gevoel ben je op de goede weg. Maar we moeten, blijkt nu, aandacht blijven vragen voor diversiteit en voor tolerantie. Ook hier in Arnhem. Ook al is Arnhem een diverse stad waar iedereen meetelt en iedereen meedoet.’’

Bezopen

,,Het is goed dat we laten zien hoe bezopen wij vinden dat dit heeft kunnen gebeuren. Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat kinderen van 14 en 16 om vier ’s ochtends met een betonschaar over de straat lopen. Hoe is het mogelijk dat er ouders zijn die hun kinderen op de wereld schoppen en zich daarna als ze ouder worden niet meer om hen bekommeren. Ik heb een kleinzoon van 18 die ook af en toe nog gecorrigeerd moet worden.’’

Ouders

Volgens Staal ligt de sleutel om dergelijke incidenten te voorkomen bij de ouders. ,,We kunnen wel overal meer camera's plaatsen, maar daar los je het probleem niet mee op. Hier ligt een taak voor de ouders. Wij zouden hen ook aansprakelijk moeten stellen voor de schade die de slachtoffers hebben geleden. Laat hen het maar voelen dat zij niet weten waar hun kinderen zich om vier uur in de ochtend ophouden. Ik denk dat we in dit geval toch al snel over een bedrag van 5.000 tot 6.000 euro praten.’’

Onderzoek van de politie moet uitwijzen wat de kinderen op straat deden en of de ouders wisten dat zij zich op straat bevonden. ,,Ik ben ervan overtuigd dat dit zo is’’, zegt Staal.

Manifestatie