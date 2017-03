Burgers' bezwijkt haast onder Duitse invasie

Burgers' Zoo had naast de eigen parkeerplaatsen ook de beschikking over die van het Nederlands Openluchtmuseum, maar nog kon de leiding van het park de enorme stroom auto's uit met name Duitsland niet aan. Dientengevolge waren de rijen bij de kassa's immens lang en het park zelf overvol. Dat de kassa's zelfs even dicht zijn geweest, kon directeur Alex van Hooff niet bevestigen. ,,Ik was zelf, samen met mijn familie, druk als parkeerregelaar. Op drukke dagen mag ik dat doen en ik vind het nog leuk ook. Maar vanaf die parkeerplaats heb ik geen zicht gehad op de kassa's. Ik weet dus niet of ze even dicht zijn geweest. Het lijkt me stug. Wel heb ik bezoekers inderdaad geadviseerd een andere keer terug te komen. Want ik wil hen een aangename dag bezorgen. Daarvan was voor velen, vanwege het file- en parkeerleed en de rijen bij de kassa's, niet echt sprake meer."