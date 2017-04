Burgers' Zoo en Ouwehands dalen in top-50 dagattracties

De lijst werd donderdag gepresenteerd door Respons en NBTC



Beide dierenparken trokken afgelopen jaar ongeveer evenveel bezoekers als in 2015. In Arnhem waren dat er iets meer dan 1 miljoen, in Rhenen net iets minder. Het Openluchtmuseum in Arnhem bleef met 531.000 bezoekers stabiel op de 35ste plek in de lijst. Nationaal Park de Hoge Veluwe staat op 33, een plekje lager dan vorig jaar.