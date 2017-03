Burgers' Zoo legt Duitse invasie aan banden

ARNHEM - De leiding van Burgers’ Zoo doet er alles aan om een nieuw verkeersinfarct op en rond het Arnhemse dierenpark te voorkomen. Afgelopen weekeinde stonden er lange files op de A12 en de rest van de toegangswegen, was er geen parkeerplek meer te vinden en gingen de kassa’s op zondag zelfs even op slot.

Verantwoordelijk voor de enorme drukte was deels het mooie weer. Daarnaast kreeg Burgers’ Zoo een ongekende invasie van dierentuinbezoekers uit het Duitse Ruhrgebied te verwerken. Dat laatste hing samen met het succes van de Ruhrtopcard, een toeristische voordeelkaart die bezitters het recht geeft eenmalig zonder bijbetaling naar binnen te kunnen bij het Arnhemse dierenpark.

Maatregelen

Om de Duitse invasie aan banden te leggen, heeft Burgers’ diverse maatregelen genomen. Zo laat Burgers’ op zowel de site van de Ruhrtopcard als haar eigen website weten dat per dag niet meer dan 3.000 Ruhrtopcardhouders worden toegelaten tot het dierenpark. Wie wil komen, dient zich vanaf nu aan te melden. Burgers’ stuurt vervolgens een mail ter bevestiging.

Waterdicht

Als het aantal van 3.000 aanmeldingen voor een bepaalde dag is behaald, wordt dat op de website kenbaar gemaakt. ,,Helemaal waterdicht is dit systeem niet”, weet Burgers’-directeur Alex van Hooff. ,,Onze mogelijke bezoekers zijn immers niet verplicht vooraf de websites te bezoeken. Maar de praktijk leert dat tegenwoordig niemand meer komt, die niet vooraf via de site de laatste informatie over aanrijroute en dergelijke heeft binnengehaald.”

Termijn

Als laatste maatregel heeft Burgers’ besloten om de termijn waarop de Ruhrtopcard geldig is te verlengen. Eerst was 31 maart de deadline. Nu kunnen Duitse kaarthouders ook nog in de paasvakantie terecht voor een dagje dierentuinpret in Arnhem.