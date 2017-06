Céline Dion repeteert voor concert in GelreDome

ARNHEM - Céline Dion is volop in voorbereiding voor het concert dat ze vrijdag 23 juni heeft in stadion GelreDome in Arnhem. Organisator Greenhouse Talent heeft een video verspreid met beelden van de repetities voor de 'Live 2017 Tour' van de Canadese zangeres.

Kaarten voor het optreden in Arnhem zijn niet meer verkrijgbaar. Al een half uur na de start van de voorverkoop, in februari, was de avond compleet uitverkocht. Ook een pakket extra kaarten dat daarna nog beschikbaar kwam, is inmiddels weg.

Zuiderburen

Het is voor Céline Dion negen jaar geleden dat ze in Nederland optrad. Ze stond destijds in de Amsterdam ArenA. Vorig jaar gaf ze in het kader van de tournee 'Encore un soir' wel een optreden bij de zuiderburen, in Antwerpen. Deze tour laat Dion België juist links liggen.

De 'Live 2017 Tour' begint donderdag 15 juni in de Royal Arena in Kopenhagen. Daarna staan behalve in Arnhem ook concerten gepland in bijvoorbeeld Stockholm, Londen, Manchester, Parijs en Berlijn.