Chinezen bekijken bouwput Jansbeek Arnhem

ARNHEM - Een delegatie van watermanagementspecialisten uit Wuhan in China liet zich donderdagmiddag uitgebreid rondleiden in de bouwput bij de toekomstige Jansbeek op het Kerkplein in Arnhem. De deskundigen toonden veel belangstelling in de methodes die de Arnhemmers hanteren om overstromingen bij zware regenval te voorkomen en de hitte in de stad temperen.

Arcadis

,,Bij onze nieuwe wijken doen we al veel aan ontwikkelingen op het gebied van waterbeheer’’, benadrukt Shuozhao Sun, specialist urban water management and technology in opleiding voor Arcadis. ,,De uitdaging ligt in de oude delen van de stad, waar nog veel moet gebeuren. Heel belangrijk daarbij is continu overleg met de bevolking. Zodat de maatregelen die we nemen om regenwater te scheiden van het rioolwater gedragen worden door iedereen. We willen graag dat zoveel mogelijk mensen meehelpen en met suggesties komen.’’

Focus

Senior beheerder riolering & water Erik Laurentzen van de gemeente Arnhem laat de Chinezen artist impressions zien van het nieuw Focus Filmtheater dat op het Kerkplein moet verrijzen. Pure verstening van het gebied zou het riool zwaar belasten maar dat is bij nieuwbouw verleden tijd, zo geeft Laurentzen aan. Vanaf de top van de Eusebiuskerk geven hij en zijn collega's uitleg over alle details over het doortrekken van de Jansbeek.

Overlast

,,We gebruiken de beek als berging om overlast te voorkomen bij zware regenval. Het regenwater stroomt straks vanaf Focus de beek in. Stromend water is bovendien goed om de hittestress in de stad te dempen. En wat is er mooier dan op een mooie dag langs de beek te wandelen?’’

Shuozhao Sun tolkt voor de rest van de delegatie. De mannen en vrouwen komen uit een stad die onvergelijkbaar is met Arnhem. Wuhan is een metropool met meer dan 10 miljoen inwoners. Grote delen ervan zijn nog altijd versteend, het scheiden van regenwater en afvalwater is daar afwezig.

,,Alles wordt dan achteraf schoon gemaakt in enorme waterzuiveringsinstallaties die steeds groter moeten worden’’, legt Laurentzen uit. De Chinezen zoeken naar alternatieven. De Arnhemmers stellen zich bescheiden op in hun advies. ,,We doen niet aan grootse plannen in waterbeheer, het zijn postzegels’’, benadrukt Laurentzen. ,,Maar als je die al die postzegels bij elkaar op telt tikt het aan.’’