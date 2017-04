Clubheld Dejan Curovic bij presentatie jubileumboek 'Elke dag Vitesse'

Koster staat symbool voor alle aanhangers van de club, zegt Ferry Reurink, de schrijver van het boek dat twee dagen voor het 125-jarig bestaan van Vitesse verschijnt bij Uitgeverij Kontrast in Oosterbeek.



De club viert het jubileum zondag 14 mei tijdens het thuisduel met Roda JC. Die wordt met allerlei feestelijkheden omkleed. Het is tevens de laatste wedstrijd van het seizoen 2016/2017.



'DJ Superstar'

Dejan Curovic, ook wel bekend als 'DJ Superstar' geldt in Arnhem als publiekslieveling. Hij speelde in het geel-zwart tussen 1994 en 2000 en trof 41 keer doel voor Vitesse in 109 wedstrijden. Curovic vormde een koningskoppel met de Griekse spits Nikos Machlas.



De presentatie van Elke dag Vitesse is vrijdag 12 mei om 20.00 uur in Supportershome Monnikenhuize op het terrein van GelreDome in Arnhem-Zuid.