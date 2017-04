Componist 'Geel en zwart' komt met nieuwe Vitesse-clublied

ARNHEM - Bij de voetbalwedstrijden van Vitesse in stadion GelreDome schalt binnenkort een nieuw clublied uit de speakers. De Arnhemse muziekproducent en componist Emile Hartkamp neemt het maandag op in de studio van zijn muziekbedrijf Goldstar Music.

'Ernems Trots', zoals het nummer heet, wordt gezongen door Joey Hartkamp, zoon van de componist. De Hartkampjes hebben supporters van Vitesse uitgenodigd om aan de opname mee te werken. ,,Bij 150 man stoppen we de inschrijving, want meer mensen kunnen we in de studio niet kwijt'', aldus Emile Hartkamp.

De live première van het nieuwe lied is bij de KNVB-bekerfinale op 30 april, in De Kuip in Rotterdam. Hartkamp is als componist ook verantwoordelijk voor het 'Geel en zwart zijn onze kleuren' waarvan elke Vitesse-supporter het refrein inmiddels in zijn slaap kan zingen. ,,Uiteindelijk bepalen de supporters welk lied het populairst is. Met een nieuw lied verdwijnen de oude clubliederen sowieso niet. Ook het 'Vitesse, Vitesse' uit 1989, met Bert Jacobs, is soms nog in GelreDome te horen.’’

Clip van 'Geel en zwart zijn onze kleuren'

Tekst nieuw clublied 'Ernems Trots'

(supporters & koor)

Tup tup tup tup tup tup, tubbedubbe

Tup tup tup tup tup tup, tubbedubbe

Tup tup tup tup tup tup, tubbedubbe - tup

Het is ons cluppie, aan de Rijn

Waar we samen een mee zijn

V – i – t – e – s – s – e, Vitesse (supporters & koor)

Op oost en west, en noord en zuid

Zingen wij... geel en zwart vooruit

V – i – t – e – s – s – e,... Vitesse (supporters & koor)

En we strijden voor... de volle winst

Gooien alle remmen los

En we zingen voor... Vitesse, Ernems trots

(refrein)

O-ho- ho o-ho Vitesse

O-ho vitesse

’t Zijn de kleuren geel en zwart

O-ho- ho o-ho Vitesse

O-ho Vitesse

Ja, die club zit in ons hart

(supporters & koor)

Tup tup tup tup tup tup, tubbedubbe

Tup tup tup tup tup tup, tubbedubbe

Tup tup tup tup tup tup, tubbedubbe - tup

Elke speler,... op ‘t veld

Is voor ons ’n ware held

V – i – t – e – s – s – e,... Vitesse (supporters & koor)

Samen een, zoals ’t hoort

Veel gejuich, als er wordt gescoord

V – i – t – e – s – s – e,... Vitesse (supporters & koor)

En we strijden voor... de volle winst

Gooien alle remmen los

En we zingen voor... Vitesse, Ernems trots

(refrein)

O-ho- ho o-ho Vitesse

O-ho Vitesse

’t Zijn de kleuren geel en zwart

O-ho- ho o-ho Vitesse

O-ho Vitesse

Ja, die club zit in ons hart

(supporters & koor)

Tup tup tup tup tup tup, tubbedubbe

Tup tup tup tup tup tup, tubbedubbe

Tup tup tup tup tup tup, tubbedubbe - tup

(modulatie refrein)

O-ho- ho o-ho Vitesse

O-ho Vitesse

’t Zijn de kleuren geel en zwart

O-ho- ho o-ho Vitesse

O-ho Vitesse

Ja, die club zit in ons hart