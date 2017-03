'Daders zijn als de dood voor tbs'

Dwangverpleging staat opnieuw ter discussie na de dubbele moord in Hotel Rembrandt in Arnhem. De verdachte is een tbs-patiënt die er tussenuit kneep. Wat zijn de feiten?

1. Wat was het ook alweer, tbs?

De afkorting staat voor Ter Beschikking Stelling. Je kunt ook zeggen: dwangverpleging. Rechters leggen het sinds 1988 op aan daders van zware delicten bij wie een psychiatrische aandoening is vastgesteld. Het systeem is is uniek voor Nederland en is opgezet omdat we het inhumaan vinden deze groep levenslang op te sluiten, wat bovendien erg duur is. De behandeling gaat in na de celstraf en de rechtbank kan die elk jaar verlengen.

Tbs is onder daders bepaald niet gewild. Waarom? Strafrechtadvocaat Yvonne van der Hut, die veel verdachten bijstaat die tijdens een psychose in de fout zijn gegaan, zei recent tegen het Algemeen Dagblad: “Vanwege de onzekerheid over de behandelduur en politieke belangen die in de tbs een grote rol spelen.''

2. Hoeveel tbs’ers zijn er?

Ongeveer 1.460 volgens de elf tbs-klinieken in ons land. Van hen is 93 procent man. Hun aantal loopt terug omdat er minder nieuwe patiënten bijkomen dan er uitstromen. In 2015 werd 95 keer tbs opgelegd, jaarlijks keren zo’n honderd uitbehandelde tbs’ers terug in de maatschappij. Een gemiddeld behandeltraject duurt zo’n 7,5 jaar en kost 508 euro per dag. Dat is veel meer dan een gevangene kost (245 euro). Maar dat zijn er wel veel meer, een kleine veertigduizend. Wie niet meewerkt of bij wie de behandeling onvoldoende resultaat oplevert, komt niet vrij.

3. Wanneer mag een tbs’er met verlof?

Sowieso niet tijdens de eerste fase van de behandeling, die naast therapie bestaat uit onder meer scholing, schuldsanering en verslavingszorg. Ook proberen de hulpverleners de kans op herhaling te verkleinen door een patiënt te leren zijn gedrag onder controle te krijgen en risicogedrag snel op te merken. Verlof komt in beeld als er volgens de kliniek ‘geen direct delictgevaar meer aanwezig is’ en het past in de behandeling. Voor elke fase van het verlof wordt een plan opgesteld. Ook moeten een onafhankelijk college van psychiaters en psychologen en de minister van Justitie toestemming geven.

4. Hoe vaak gaat het mis?

De tbs-patiënten gaan jaarlijks zo’n vijftigduizend keer met verlof. De klinieken meldden in 2015 dat 44 patiënten samen 49 keer niet op de afgesproken tijd of plaats terugkeerden. Dat is 0,1 procent van de verloven. Als iemand de tijd vergat of de weg niet wist, telt dat ook mee. Drie van die patiënten pleegden in die tijd een nieuw strafbaar feit. In 2014 waren dat er twee.

5. Hoe groot is de kans dat een tbs’er opnieuw de fout in gaat?

Ongeveer 17 procent van de ex-tbs’ers komt binnen twee jaar nadat hun behandeling werd afgerond opnieuw voor de rechter voor een delict waar minstens vier jaar cel op staat. Dat blijkt uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC). Dit percentage lag halverwege de jaren tachtig nog op ruim 36 procent. Zo’n 4,4 procent van de oud-patiënten wordt volgens het WODC binnen twee jaar vervolgd voor een misdrijf dat kan leiden tot een nieuwe tbs-maatregel. De onderzoekers denken dat rechters en behandelaars in de loop der jaren voorzichtiger zijn geworden met het vrijlaten van tbs-patiënten.

6. Is er een alternatief?