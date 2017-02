Dak Arnhem Centraal lekt nog altijd

Arnhem heeft drukste avondspits van het land, Nijmegen in file top 10

21 februari NIJMEGEN - Automobilisten die iedere dag in de spits rijden in Arnhem, hebben vorig jaar zo'n 101 uur in de file gestaan. Vooral 's avonds loopt het in en rond de Gelderse hoofdstad helemaal vast; Arnhem heeft zelfs de drukste avondspits van Nederland.