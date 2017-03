Damian (9): 'Ik word politieman zonder nachtdienst'

ARNHEM ,,De rit in de politieauto met sirene!’’ Dat was wel het mooiste dat de 9-jarige Damian Hubers uit Arnhem woensdagmiddag had meegemaakt. Samen met broertje Keano van 6 jaar beleefde hij een onvergetelijke middag .

De broers mochten mee met wijkagent Buunk, omdat ze enkele weken geleden enorm geschrokken waren van een autobrand. ,,De auto van mijn ouders was in brand gestoken. Dat was midden in de nacht. Ik was daar wakker van geworden’’, zegt Damian. Agent Buunk ving de geschrokken jongen op en troostte hem. ,,Ik hoefde niet te huilen’’, zegt de jongste trots. ,,Maar ik was ook niet wakker geworden.’’

Onder de indruk

Moeder was zo onder de indruk van de politiehulp dat ze later contact zocht met de agent om hem persoonlijk te bedanken. ,,En toen mochten we mee met de politie’’, neemt Damian weer het woord. Niet alleen gingen de broers met sirene en zwaailicht door de stad, ook hielpen ze mee met de speurtocht op het politiebureau naar twee kwijtgeraakte tassen. ,,We kregen van die telefoons om in te praten’’, vertelt Damian. ,,Portofoons’’, verbetert Buunk.

,,We hebben ze gevonden onder de trap en mochten de tassen toen houden'', glundert Keano. Ook mochten de jongens politiehond Paco aaien, kogelwerende vesten aan en op de politiemotor zitten. De avonturen van de jongens op de Facebook-pagina van Arnhem-Noord leverde meteen tientallen 'likes' op.

Nachtdienst