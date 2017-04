Dancetour Arnhem komt moeizaam op gang

Bejaarde man belandt met rolstoel in beekje park Presikhaaf

15 april ARNHEM - Een bejaarde man is zaterdagmiddag in park Presikhaaf in Arnhem lichtgewond geraakt, doordat hij met zijn rolstoel in een beekje terechtkwam. De man belandde met zijn elektrische rolstoel door onbekende oorzaak in het beekje dat stroomt over de boulevard langs de vijver aan de IJssellaan.