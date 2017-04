De liefde tussen Anwar en Julie, het is ingewikkeld

Anwar: ,,Ik zag al snel de voordelen in van de 'Nederlandse manier' waarop mannen en vrouwen met elkaar omgaan. Je hoeft niet meteen te trouwen, je mag elkaar eerst leren kennen. Zelfs al eens samen op vakantie. Het bevalt mij goed. Ik heb er ook geen problemen mee dat Julie niet gelovig is. Zij kan net zo goed zijn als een moslima.’’



Julie: ,,Jaren geleden vroeg een vriend van mij aan mij of ik ergens in geloofde. Mijn zusje antwoordde vanuit de woonkamer direct met: ‘Nee. Wij zijn ketters.’ Ik ben niet gedoopt en niet gelovig opgevoed. Ik kwam alleen in de kerk met Sinterklaas en met carnaval. Toen mijn klasgenootjes de communie deden, was ik een van de zeven uitzonderingen uit twee volle klassen. Als ‘vervangende opdracht’ maakte ik een werkstuk over een ander geloof. Ik koos de Islam.’’



Anwar: ,,Voor mij is het geloof belangrijk. Ik geloof in God en wil doen wat Hij van mij vraagt. Nu ik in Nederland ben denk ik niet meer dat gelovigen betere mensen zijn dan ongelovigen, want ik zie hier veel mensen goede dingen doen, terwijl zij niet in God geloven.’’