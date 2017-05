Deelen boekt kouderecord: -1,7 graden

Aan de grond vroor het op veel meer plekken. Het koudst was het op vliegveld Twenthe, waar een minimumtemperatuur werd gemeten van -6,3 graden. Aankomende nacht moeten we nogmaals door de nachtvorst heen: vooral in het zuiden daalt de temperatuur tot onder het vriespunt.



De koude nacht in Deelen was overigens niet de koudste ooit: dat was in de nacht van 9 mei 1938 in De Bilt, toen het daar -2,7 graden werd.



20 graden

De kou is volgens Weerplaza van relatief korte duur, want donderdag stijgt het kwik fors. De temperatuur kan dan overdag zelfs tot boven de 20 graden uitkomen. Vooral inwoners van het (zuid)oostelijke deel van Nederland kunnen dan genieten van die hoge temperatuur.



Regen

Wel is het verstandig een regenjack of paraplu mee te nemen: de entree van het warmere weer in Nederland brengt volgens Weerplaza ook buien met zich mee. Dat wisselvallige weer, met amper zonneschijn, houdt naar verwachting het hele weekend aan, met zelfs kans op onweer.