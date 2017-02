Deelnemers Arnhems schuldenproject staan duizenden euro's in het rood

Met behulp van welzijnsorganisatie Rijnstad proberen tientallen jongeren in de leeftijd 18-27 jaar hun financiële huishouding op orde te krijgen en van hun schulden af te komen. Deze week start de zevende groep. Inmiddels heeft Rijnstad langs deze weg meer dan 50 Arnhemse jongeren een training die bestaat uit vier bijeenkomsten gegeven.

Zorgverzekering

Rijnstad heeft voorzichtig de balans opgemaakt van de eerste 30 deelnemers. Daaruit blijkt dat 60 procent van de jongeren meer uitgaven dan inkomsten heeft. Volgens schuldhulpverlener Mira Meijer van Rijnstad is een van de grootste problemen dat de deelnemers hun zorgverzekering niet betalen. Ook komen ze met de huur in de knoei. Uit het onderzoek blijkt verder dat 81,5 procent geen aflossingsmogelijkheid heeft. ,,Hun toekomstbeeld is daardoor uiterst zorgelijk.''

Pilot

In opdracht van de gemeente Arnhem is Rijnstad in september een pilot begonnen. Jongeren krijgen een training van een schuldhulpverlener en ervaringsdeskundige die zelf ook een zware schuldenlast heeft gehad. Na de training krijgen de jongeren individuele begeleiding bij het aanpakken van de schulden. Het streven is dat er overeenstemming wordt bereikt met schuldeisers over een financiële regeling waardoor de jongeren in drie jaar tijd schuldenvrij worden.

Wethouder Gerrie Elfrink (Armoedebeleid) vindt het een goede zaak dat Rijnstad met Geld kun je leren is begonnen. ,,Het is triest dat dit soort trainingen nodig is. Maar ook in Arnhem zien we jongeren in de problemen komen. Daar moeten wij als overheid iets mee.''