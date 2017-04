Demonstratie Koerden in Arnhem tegen Turks bombardement

Spe­ci­aal­bier­fes­ti­val verhuist naar park Lauwersgracht in Arnhem

11:52 ARNHEM - Lekker aan de kant van het water in hartje Arnhem genieten van tientallen verschillende soorten speciaalbier. Dat kan op 21 en 22 mei in park Lauwersgracht in Arnhem. Horeca-ondernemer Maurice Schoot van Café Den Koopman verplaatst zijn Speciaalbierfestival van uitgaansplein de Korenmarkt naar een grasveld langs de vijver in park Lauwersgracht.