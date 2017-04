Deze feestjes mag je niet missen tijdens Koningsnacht

Ga je stappen vanavond? Tijdens Koningsnacht is er in Nijmegen en Arnhem genoeg te doen. Wij zetten de concerten, feestjes en optredens voor je op een rij.

Koningsnacht in Arnhem

Goed om te weten: in de Arnhemse binnenstad is het tijdens Koningsnacht niet mogelijk om alcohol te kopen in supermarkten. Wel gaan er extra treinen van en naar de Rijnstad. Alle activiteiten staan ook aangegeven op een plattegrond van de Arnhemse binnenstad (scrol naar beneden voor de afbeelding). Handig!

KingSize Festival (1. Markt)

Hét grote podium van Arnhem, met tijdens Koningsnacht populaire dj's als The Flexican, Jani en Afro Bros.

8Bahn Kings Night & Day (2. Park Lauwersgracht, naast Musis)

FestivalDancefeest in de schaduw van de nieuwe concertzaal van Musis. Met onder anderen Clairvoyance, Match Box en Mino Abadier op woensdagavond.

KorenmarktLive (3. Korenmarkt)

Muziek van This is Beethoven, Saints 'n Sinners, The Originals en Beatcrooks. Dj Lourens is de bindende factor.

Het Foute Oranjefeest (4. Parkeerplaats Trans)

Vaut feest onder leiding van de dj's van Q-Music The Party. Met bijvoorbeeld Paul Elstak en de Snollebollekes tijdens Koningsnacht.

Beat The Bridge (5. John Frostbrug)

Arnhems hardste Oranjefeest. Met twee podia en een cruise en hardstyle dj's als Paul Elstak, Noisecontrollers en Frequenzers (nacht). Entree: 15 euro.

King of Pop (6. Gele Rijdersplein)

Met onder meer DJ Jeremy Juno, Project89 en Flo Phielix & Jeff Smink. (Lees verder na plattegrond).

Volledig scherm Alle feestjes in de Arnhemse binnenstad. © Marcel Kuster

Pinksquare en Jansplein (7. Jansplein)

Zoals ieder jaar speelt Anderkovver covers van grote hits. Nieuw is het gayfeest van Café Colours op het 'roze plein' aan de achterkant van de Koepelkerk.

Jansplaats Dansplaats Sjansplaats (8. op ehh... Jansplaats dus)

Tijdens Koningsnacht treedt Wayland & Falko on Sax op (22.00 uur).

Disco Inferno (11. Eusebiuskerk)

Nachtelijk disco-spektakel met klassiekers en eigentijdse beats. Special guest: Richenel (bekend van de hit Dance around the world). Entree: 10 euro.

Café De Kroeg (12. Nieuwstraat)

Met dj's op het dak en live-muziek op het podium, van bijvoorbeeld Oude Jeugd, Okkupeerder en Altijd Onderweg.

Watermeloen (13. Stadsvilla Sonsbeek)

Dansfeest verhuist voor één nacht van Luxor Live naar Stadsvilla Sonsbeek. De dj's draaien r&b, hiphop en dancehall. Entree: 13 euro (feest is al uitverkocht).

8Bahn Kingsnight Special (14. Luxor Live)

After party met dj's AME, Patski en Charlotte Bendiks. Entree: 20 euro. Zie ook 2.

The Pegasus Pub (15. Zwanenstraat)

Het meest opmerkelijke podium van Arnhem, op het laadperron van Primark. Met live-muziek van SoulXtension.

Koningsnacht bij De Heeren van Aemstel (16. Kortestraat)

Hollandse feestvreugde met Harry Kleijn (nacht).

Willemeen, Forms & Tussen Haakjes present Kingsnight 2017 (17. Willemeen)

Drum 'n bass op Koningsnacht (entree 12 euro).

Dagschotel: Taste is King (18. Brigant)

Dansen in het voormalige Hotel Bosch aan de Apeldoornsestraat, met 'cheesy music' in de nacht (entree: 5 euro) en 'gelukzalige cult sounds' op Koningsdag (gratis).

Barley's Biergarten (20. Pauwstraat)

Kroeg wordt twee dagen 'King Willy's Féést-Palêhs'. Met diverse dj's. En bier.

Koningsnacht in Nijmegen

Nijmegen viert de verjaardag van Koning Willem-Alexander iets kleinschaliger, maar niet minder mooi.

Kings Festival (Molenstraat)

In de Molenstraat zullen tijdens Koningsnacht onder meer dj’s als The Flexican en Phalerieau hun opwachting maken op het podium. De cafés in de Molenstraat zetten het feestje door tot in de late uurtjes.

Koningsfeest (Koningsplein)

Op het Koningsplein kunnen ook dit jaar weer de voetjes van de vloer. Tijdens Koningsnacht zal dj-collectief Boomshakalak Soundsystem plaatjes draaien met Jamaicaanse invloeden. De toegang is gratis.

Maximariënburg ( Faberplein)

Op het inmiddels traditionele feestplein voor de deur bij café Faber en Toon begint de muziek woensdag rond de klok van 17.00 uur. Het overdekte plein is gratis te bezoeken.

Koningsnacht Grote Markt

De verschillende kroegen en eetcafé's op de Grote Markt zorgen voor een gezamenlijk feest in de schaduw van de Stevenskerk. Bandjes zorgen voor meezingers op het podium op het gratis toegankelijke plein.

Subcultuur Kingsnight (Doornroosje)