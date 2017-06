Dijksma breekt belofte om giftreinen te verminderen

Langs Deventer, waar de spoorlijnen uit Arnhem en Apeldoorn samenkomen, reden afgelopen jaar 4425 wagons met brandbare stoffen, voornamelijk lpg. Naar schatting kwam tweederde daarvan over Apeldoorn, eenderde over Arnhem. In 2015 was het aantal giftreinen bij Deventer nog 3000. Dat aantal was al reden voor een groot alarm van gemeenten langs het spoor en van de provincies Gelderland en Overijssel.

Betuwelijn

Veiligheid

Dijksma wilde gisteren geen vragen over de opvallende toename beantwoorden. Zij gaat vandaag of morgen eerst de Tweede Kamer inlichten over de toename en de te nemen maatregelen. Wel laat Dijksma via een woordvoerder weten dat ‘de veiligheid van inwoners langs het spoor niet in gevaar is’. Of het risico op een ongeval is toegenomen, wordt nog berekend.